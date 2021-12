Wszystkiego tańszego!

Co Kanada ma do Polski? Ekstremalne upały przypaliły blisko 90 proc. terenów do upraw pszenicy, jęczmienia i rzepaku w Kanadzie. A to właśnie ten kraj - choć u nas mało kto się tym pewnie zainteresował - jest jednym z największych producentów zbóż (2/3 światowej produkcji pochodzi właśnie z Ameryki Północnej).