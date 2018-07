Wyborów nie było, a była szefowa Krajowego Biura Wyborczego i tak dostała ćwierć miliona zł nagród

Choć ostatnie wybory miały miejsce jesienią 2015 r., Beata Tokaj, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, przez 3 kolejne lata otrzymywała nagrody za wzorową pracę. W marcu tego roku została odwołana ze stanowiska.



Ostatnie ogólnopolskie wybory – do Sejmu i Senatu – miały miejsce jesienią 2015 r. Choć w tym czasie Polacy nie poszli do urn, na konto Beaty Tokaj wpływały kolejne nagrody. W 2016 r. dostała 93 799 zł, w 2017 r. – 138 093 zł, a w 2018 r., tuż przed odejściem ze stanowiska w marcu – 25 338 zł.

Dziennik dotarł do dokumentów, z których wynika, że była to nagroda za "wzorowe wykonywanie obowiązków", ale, jak zauważa gazeta, zaangażowania w pracę oczekuje się od każdego pracownika i nie jest to powód do przyznawania tak wysokich nagród.