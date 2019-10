Wybory parlamentarne 2019. Jak dopisać się do listy wyborców? Wystarczy bankowość online

Mieszkasz tymczasowo poza swoim rodzinnym miastem? A może po prostu 13 października będziesz poza domem? Jeśli mimo to chcesz zagłosować w wyborach, wciąż masz szansę, by dopisać się do spisu wyborców. Wystarczy, że masz dostęp do bankowości online. Zostało już tylko kilka dni.

Na dopisanie się do listy wyborców zostało jeszcze kilka dni. Termin upływa 8 października (East News, Fot: Piotr Hukalo/East News)

Prawo pozwala głosować w wyborach poza miejscem zamieszkania. Trzeba jednak dopisać się do spisu wyborców w tym okręgu, w którym akurat 13 października będziemy przebywać. Tak, by komisja miała na liście nasze nazwisko. Termin takiej operacji mija 8 października, a więc w przyszły wtorek.

Można to zrobić w urzędzie. Wystarczy własnoręcznie napisać taki wniosek, w którym prosimy o dopisanie do listy wyborców. Urzędnik zweryfikuje taki wniosek, skontaktuje się z naszym "rodzimym" urzędem i wykreśli nasze nazwisko stamtąd, a dopisze u siebie. I 13-go października można głosować w nowym miejscu.

Ale nie zawsze trzeba wybierać się do urzędu, można sprawę załatwić przez internet.

Oczywiście najprościej zrobią to ci, którzy mają założony Profil Zaufany. Wystarczy że zalogują się do niego i za jego pośrednictwem złożą wniosek. Później mogą też sprawdzać postęp swojej sprawy.

Jest też możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i zalogować się. Do wyboru będziemy mieli dwa sposoby logowania - Profil Zaufany albo e-dowód. Wybieramy Profil Zaufany i zostaniemy przeniesieni na kolejną podstronę.

I znowu dwie opcje - albo dane: login i hasło, albo bankowość elektroniczna. Tu jednak ważne zastrzeżenie. Z tej drugiej opcji mogą skorzystać klienci T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, Santander Bank Polska, Pekao, mBanku, ING Banku Śląskiego, Millenium, Alior Banku oraz envelo, systemu pocztowego online.

Klikając w odpowiedni bank zostaniemy przeniesieni na stronę logowania, a następnie pojawi nam się wniosek do wypełnienia. Wystarczy podać adres, pod którym będziemy przebywać 13 października.

Cała procedura zajmuje nie więcej niż 10 minut. To najlepsze rozwiązanie na przykład dla studentów, którzy dopiero przyjechali na studia do większego miasta i nie chcą po niespełna 2 tygodniach wracać do domu na wybory.

Dzięki takiej operacji będą mogli głosować bez wielkiego zachodu. Muszą jednak zdążyć do 8 października.