Wybory prezydenckie 2020. Przypominamy zasady panujące w lokalach wyborczych

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować w wyborach na prezydenta i w jakich godzinach? Zasady

W lokalu wyborczym należy pobrać kartę do głosowania, jednak żeby tak się stało, w pierwszej kolejności musimy okazać dokument potwierdzający naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty lub każdy inny dokument posiadający informację o organie, który go wydał oraz nasze imię, nazwisko oraz zdjęcie. Do tych dokumentów zaliczają się paszport, prawo jazdy, legitymacja, karta miejska.