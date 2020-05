Wybory się nie odbyły, ale sprzedaż skrzynek pocztowych i tak zdążyła poszybować

Zainteresowanie skrzynkami wzrosło w czasie, gdy politycy – a za nimi media – zaczęli podkreślać, że istnieje zapomniany przepis ustawy Prawo pocztowe, który przewiduje kare finansową za brak skrzynki. Kara nie jest symboliczna, bo to nawet 10 tys. zł. Oczywiście, to górna granica, a Prezes UKE, ustalając jej wysokość, "bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu" - czytamy w ustawie Prawo pocztowe.

Kara może również zostać wymierzona za skrzynkę o nieprzepisowych wymiarach: skoro bowiem mają się w niej zmieścić pakiety wyborcze, to jej wielkość również ma znaczenie. Zgodnie z przepisami, skrzynka musi być na tyle duża, by zmieściła się w niej koperta o wymiarach 229 mm x 324 mm.

Wreszcie, skrzynka musi zostać umieszczona w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych. I tu obywatel nie został pozbawiony rządowych wytycznych: rozporządzenie przewiduje, że skrzynka powinna się znajdować na wysokości nie niższej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.

Serwis przypomina, że od 22 kwietnia listy polecone mogą być w związku z epidemią doręczane bezpośrednio do skrzynek pocztowych, a nie do rąk adresata. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo listonoszy oraz klientów. Warunkiem otrzymania przesyłki do skrzynki jest umieszczenie jej w miejscu dostępnym dla listonosza, zgodne z prawem pocztowym.