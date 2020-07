Wybory z niemieckim podtekstem. Konsekwencje politycznego sporu mogą zaboleć bardziej nas, niż ich

W 2019 roku osiągnęliśmy wymianę handlową na poziomie 127,7 miliardów euro – prawie 571 miliardów złotych licząc po aktualnym kursie. Odpowiada to wypłatom programu 500+ przez ponad 14 lat (zakładając, że kosztuje on nas rocznie ok. 40 miliardów złotych). Nasza wymiana handlowa ciągle rośnie – przez dekadę poszła w górę o prawie 85 procent.

- Efektem szybko rozwijającej się współpracy jest dynamiczny rozwój obu krajów. Dzięki współpracy z niemieckimi firmami polskie przedsiębiorstwa mogły włączyć się w globalne łańcuchy dostaw. Uczestnictwo w globalnym handlu było z kolei jednym z czynników, który umożliwił w ostatnich trzech dekadach wzrost polskiego PKB per capita z 29 proc. do 70 proc. unijnej średniej - twierdzi dr inż. Roman Gurbiel z Klubu Jagiellońskiego, jeden z autorów raportu "Nowa współzależność" (dotyczącego współpracy między Polską i Niemcami).

Niemcy nie narzekają na Polaków-pracowników

Co roku do pracy (stałej i sezonowej) w Niemczech wyjeżdża około miliona Polaków. To potężna grupa, stanowiąca dla niemieckiej gospodarki olbrzymią wartość. Dzięki nim niemieckie przedsiębiorstwa się rozwijają, a Polacy przywożą do ojczyzny twardą walutę.