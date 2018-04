Wyciek amoniaku w Międzyrzecu Podlaskim. Wstrzymana produkcja w zakładzie drobiarskim

Dopiero po badaniach przeprowadzonych przez zewnętrzne laboratorium zapadnie decyzja, co dalej z produkcją w zakładach drobiarskich Sedar w Międzyrzecu Podlaskim. W niedzielę doszło tam do wycieku amoniaku, a w kolejnych dniach warunki nie pozwalały na pracę.

Zakład drobiarski Sedar w Międzyrzecu Podlaskim, zatrudniający ok. 160 osób, nie może wznowić produkcji - informuje "Dziennik Wschodni". To konsekwencja wycieku, do którego doszło w niedzielę, ale także sytuacji z kolejnych dni. W poniedziałek pracownicy wrócili do pracy, ale po kilku godzinach znów konieczne było wstrzymanie produkcji.