Wycofano serię leku na alergię. Nie spełnił wymagań dotyczących jałowości

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował w piątek o wycofaniu z obrotu w całym kraju jednej serii preparatu Calcium Glucconate Injection. Powodem jest negatywny wynik badania jałowości.

Calcium Gluconate Injection USP 10% to roztwór do iniekcji lub infuzji w ampułkach po 10 ml. Produkowany jest przez firmę Genetek Lifesciences Pvt. Ltd., a importem do Polski zajmuje się Parafarmacja Sp. z o.o.