Wygrałeś na loterii Samsunga Galaxy S9? Uważaj, to oszustwo

Oszuści śledzą nowości i wiedzą, że Samsung Galaxy S9 to nowy hit. Właśnie dlatego smartfon jest przynętą w ostatnich przekrętach cyberprzestępców.

Były oszustwa na "nowego iPhone'a", jest przekręt na świeżutkiego Samsunga Galaxy S9. Nic dziwnego, skoro to jedna z najgorętszych premier tego roku. "Samsung Galaxy S9+ to smartfon, w którym wyjątkowo trudno doszukać się wad. No, może poza jedną - wysoką ceną" -pisze Miron Nurski w swoim megateście. Problemem są pieniądze, więc fajnie byłoby zgarnąć taki sprzęt za darmo - przestępcy liczą, że właśnie tak pomyślą potencjalne ofiary, które dostaną informację o wygranej w loterii.