Wygrali na loterii 2 mln zł. Tak się pokłócili, że spór musi rozstrzygnąć sąd

- Po wygranej spotkaliśmy się na obiedzie, aby zdecydować, co robić, ale Ricardo i jego żona odmówili nawet zrobienia wspólnego zdjęcia, uzasadniając to tym, że nienawidzą mediów społecznościowych - ujawniła na poniedziałkowej rozprawie żona Christiana C. - Od razu wydało mi się to dziwne, niestety fakty potwierdziły, że miałam rację – dodała.