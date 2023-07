"To uzależnia". Ekspertka: media społecznościowe działają jak hazard

Ekspertka wyjaśniła, że dopamina to neuroprzekaźnik oczekiwania na coś ekscytującego. "Ona też motywuje do działania. Na przykład, kiedy jesteśmy głodni i pomyślimy sobie o czymś smacznym, to nagle mamy energię, żeby pójść po to do sklepu. Tak działa dopamina" – zaznaczyła Kotlewska.