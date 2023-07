Wyłudzili 12 mln zł. Twórcy piramidy finansowej odpowiedzą za oszustwa

Zarabiają dzięki wpłatom innych osób

Jak działa piramida finansowa? To schemat, według którego uczestnicy zarabiają dzięki wpłatom dokonywanym przez osoby werbowane przez nich. Znajdują się one na niższych miejscach w strukturze organizacyjnej. Klasyczna piramida finansowa jest praktyką rynkową, w której klienci są zachęcani do uczestnictwa w niej perspektywą osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku z tytułu podjęcia określonych transakcji inwestycyjnych. Te jednak zwykle nigdy nie mają miejsca.