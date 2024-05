Wymarzone miejsce pracy? Zapamiętaj te firmy

To już szesnasta odsłona konkursu organizowanego przez Great Place To Work®. Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na przystąpienie do badania. W edycji 2023-2024 przebadanych zostało w Polsce 196 firm. To niemal o 10% więcej niż w poprzedniej edycji. Najliczniej do badania zgłosiły się firmy Super Małe. W tej grupie znalazło się aż 63 pracodawców chętnych do poddania się ocenie swoich pracowników. To cieszy, bo to z małych firm wyrastają późniejsze korporacje i to małe firmy są w dużym stopniu motorem gospodarczego rozwoju kraju. Firmy Super Małe, które podjęły w tym roku wyzwanie po raz pierwszy, mają powody do dumy. Wśród 10 laureatów tej kategorii konkursowej – 8 spółek to firmy debiutujące na liście. Podobna liczba debiutujących w tym roku spółek znalazła się także w kategorii firm Małych, czyli zatrudniających poniżej 100 osób. Łącznie wśród 55 laureatów wszystkich czterech kategorii tegorocznego rankingu aż 26 firm to debiutanci.