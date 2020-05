"Wymiociny na moim aucie przelały czarę goryczy". Co zrobić z imprezownią w swoim budynku?

- W ciągu roku odbywa się kilka takich całonocnych imprez (do godziny 3-4 rano) z głośną muzyką, krzykami, śpiewami, zakłócaniem porządku. Jako że lokal znajduje się w tym samym budynku co większość mieszkań na osiedlu, cały hałas niesie się po murach i pionach. Zarówno nad, jak i obok lokalu znajdują się mieszkania prywatne – mówi nam pan Krzysztof, który skontaktował się z redakcją za pośrednictwem dziejesie.wp.pl ..

- Skutkami takich imprez jest również zaśmiecanie podwórka oraz to, co czasem mieszkańcy zastają następnego ranka po imprezach - brudne chodniki. Na początku tego roku "gość" jednej z imprez zwymiotował na mój zaparkowany samochód znajdujący się nieopodal lokalu. Po przekazaniu właścicielowi lokalu (za pośrednictwem wspólnoty) wezwania do pokrycia kosztów myjni, właściciel podobno zobowiązał się do uiszczenia kosztów, co się jednak nie stało – mówi nam czytelnik.