Wynajęcie niani na noc sylwestrową może kosztować więcej niż zabawa w Hotelu Marriott

Nawet 80 złotych życzą sobie niektóre agencje opiekunek za usługi w noc sylwestrową.

Skontaktowałam się dziś rano z kilkoma agencjami niań w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu i przedstawiłam jako matka dwóch dziewczynek w wieku przedszkolnym. Choć czas goni, większość firm była jeszcze w stanie znaleźć wolną opiekunkę, która zaopiekuje się "moimi dziećmi" w noc sylwestrową.

Kto nie zadbał o opiekę wcześniej, nie bardzo może negocjować ceny. Agencje, które przy okazji sylwestra nie stosują żadnych szczególnych cenników, zdają się należeć do rzadkości. Jedna z warszawskich firm zaproponowała standardową cenę za godzinę - 33 zł przy jednym dziecku i 35 zł przy dwójce plus, dodatkowo, dwa złote za każdą godzinę - w związku z tym, że to sylwester. Wynajęcie opiekunki na 8 godzin kosztowałoby mnie 296 zł.