Wyniki Lotto. Dzięki kumulacji, do wygrania było 5 mln zł

Trzy ostatnie losowania Lotto zakończyły się bez głównej wygranej. Tym samym w puli znalazło się 5 mln zł. Znamy wyniki dzisiejszego losowania.

By stać się kolejnym polskim lottomilionerem i cieszyć się z 5 mln zł (pomniejszonych o podatek – red.), wystarczyło wytypować sześć liczb. A dokładnie: 25, 3, 13, 38, 44, 24. Wytypowanie wcale nie było proste. Prawdopodobieństwo było bowiem bliskie 1 do 14 mln.

Nagrodą pocieszenia dla części graczy może być z pewnością milion złotych, który jest rozlosowywany po każdym losowaniu Lotto – we wtorek, czwartek i sobotę. To tzw. Lotto Plus. Jednak, by o niego zagrać trzeba do kupione losu dopłacić złotówkę. Dziś szczęście mogły dać liczby: 42, 10, 24, 44, 13, 9.