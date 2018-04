Wyniki Lotto. Nikt nie skreślił szóstki, kumulacja rośnie

1, 2, 8, 26, 32, 40 - te liczby padły podczas sobotniego losowania Lotto. Żadnemu z graczy nie udało wytypować się szczęśliwej szóstki. To oznacza, że kumulacja rośnie.

57 graczy trafiło piątkę, co daje im wygraną w wysokości 7666,20 zł. 3908 trafiło czwórkę, a to wygrana 196.90 zł. Trzy liczby udało się wytypować 77187 osobom, co dało im 24 zł.