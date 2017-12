Wyniki Lotto. Oto liczby, które mogą komuś przynieść miliony złotych

9, 13, 31, 34, 35, 40 - to wyniki wtorkowego losowania Lotto. We wtorkowym losowaniu Lotto do zgarnięcia były 2 mln zł. To minimalna i gwarantowana pula wygranej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 21.40 (East News, Fot: Andrzej Zbraniecki)

W poprzednim losowaniu do wzięcia były zdecydowanie większe pieniądze. 10,9 mln znalazło nowego właściciela. Pieniądze trafiły do jednej osoby. 87 miało "piątkę" i do milionów zabrakło im tylko jednej poprawnie wytypowanej liczby. Na ubiegłotygodniowym losowaniu wzbogacił się również fiskus. Dlaczego? Od każdej wygranej powyżej 2280 zł skarbówka pobiera 10 proc. podatku.

17 marca tego roku padła najwyższa wygrana w historii. Z tej rekordowej "szóstki" cieszył się gracz, który kupił zakłady w niewielkiej miejscowości Skrzyszów w województwie małopolskim. Szczęściarz zgarnął aż 36,7 mln zł. Prawie 4 mln zł musiał oddać fiskusowi.

W tym roku w Lotto wygrało już 58 osób. Szczęśliwców jest więcej, choć oczywiście wygrali mniejsze kwoty. Warto jednak sprawdzić kupony.

Trzeba przypomnieć, że 2 mln zł to zaledwie mała część najwyższej kumulacji, która uzbierała się w Lotto. W maju ubiegłego roku do zgarnięcia było aż 60 mln zł. Pieniędzmi podzieliła się jednak trójka szczęśliwców. Gracze z Krakowa, Sosnowca i Zamościa wygrali po 19 mln zł. Każdy skarbówce oddał po 1,9 mln zł.