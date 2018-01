Wyniki Lotto. Oto liczby, które padły we wtorkowym losowaniu

2, 4, 21, 43, 48, 49 - to liczby, które padły podczas wtorkowego losowania Lotto. Jeśli ktoś skreślił właśnie taką szóstkę, może wzbogacić się o dwa miliony złotych.

Tyle bowiem we wtorek wynosiła pula gwarantowana. Sporo więcej do wygrania było w sobotnim losowaniu, kiedy to kumulacja wyniosła 8,9 mln zł. Cała suma trafiła do jednej osoby.