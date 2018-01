Wyniki Lotto. Oto szczęśliwa szóstka

W sobotnim losowaniu Lotto stawką było 5 milionów złotych. Taka była kwota kumulacji po dwóch kolejnych nietrafionych "szóstkach". Sprawdź zwycięski zestaw liczb.

Pierwsza i jak do tej pory jedyna tegoroczna „szóstka” w Lotto padła w Łodzi 13 stycznia. To dokładnie 15 514 502,70 zł.

To druga najwyższa wygraną odnotowaną w Łodzi. Miejscowym rekordem pozostaje wygrana z 19 grudnia 2015 roku w wysokości 15 951 087,10 zł. W Łodzi zagrało do tej pory 31 Lottomilionerów. Łączna wartość ich „szóstek” to 141 769 701,50 złotych.