Wyniki Lotto. Te liczby mogą dać komuś dwa miliony złotych

2, 7, 23, 39, 41, 45 - to liczby, które padły w czwartkowym losowaniu Lotto.

To pierwsze losowanie Lotto po tym, jak we wtorek rozbita została pięciomilionowa kumulacja. Oprócz jednej nagrody pierwszego stopnia, padło też 44 nagród drugiego stopnia. Za poprawnie skreśloną piątkę Totalizator Sportowy zapłaci po 5,5 tys. zł.

Poprzednio nagroda pierwszego stopnia padła 17 marca. Gracz, do którego uśmiechnęło się szczęście, skreślił kupon w Chełmnie i wygrał ponad 3,7 mln zł. Wtorkowej wygranej daleko do rekordów, choć jest to oczywiście kwota do pozazdroszczenia.