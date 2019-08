Wyprawka szkolna. Przygotowanie dziecka do szkoły to spory wydatek

Żeby z czystym sumieniem wysłać dziecko do szkoły, musimy wysupłać z portfela kilkaset złotych. Dopiero przy takich wydatkach możemy być pewni, że niczego mu nie zabraknie.

Koszt wyprawki szkolnej to nawet 600 zł - szacuje czwartkowy "Fakt". To duże obciążenie domowego budżetu zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych.

Jakie są ceny? Za zeszyty trzeba wysupłać od 2 do 20 zł za sztukę (a potrzeba ich wiele), za długopisy i pióra - około 5 zł, za kolorowe kredki 20-30 zł, przybory geometryczne, nożyczki i klej to wydatek ponad 50 zł.

Do tego trzeba kupić plecak, piórnik i strój na w-f. Plecak kosztuje od kilkudziesięciu do nawet 300 zł, piórnik z przyborami około 20 zł, a strój sportowy około 100 zł.

To suma do przełknięcia zwłaszcza z uwagi na fakt, że rząd daje rodzicom 300 zł na wyprawkę na każde dziecko.

Ale do tego trzeba jeszcze doliczyć ceny podręczników, a te do tanich nie należą. Kosztowne są zwłaszcza książki do pierwszej klasy liceum.

Podręczniki do pierwszej klasy ogólniaka są sporo droższe od tych do innych klas. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" - ceny są wyższe nawet o 20 proc. Księgarze tłumaczą to tym, że uczniowie po ósmej klasie będą się uczyć według nowej podstawy programowej. To z kolei wymusiło na wydawnictwach opracowanie zupełnie nowych podręczników.