Wyrzucili przez okno pieniądze i kosztowności warte 70 tys. złotych

Nie ufaj ludziom po drugiej stronie słuchawki

Policja przypomina, że: policjanci nigdy nie proszą o przekazanie gotówki czy wartościowych przedmiotów, nigdy nie wolno ufać osobom po drugiej stronie słuchawki, przez telefon nie wolno podawać danych osobowych, adresu, danych do konta i innych ważnych informacji. - W przypadku podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem należy bezwzględnie odłożyć słuchawkę i zgłosić się do najbliższej jednostki policji — dodaje Aleksandra Rodecka.