Wysadzili bankomat w Pszczewie. Policja szuka sprawców

Nieznani sprawcy wysadzili bankomat przy Biedronce w Pszczewie w woj. lubuskim. Zabrali kasetki z gotówką. Policja szuka sprawców i przesłuchuje świadków.

Jak dodaje, To pierwsze takie przestępstwo w powiecie międzyrzeckim. Do tej pory złodzieje wysadzali bankomaty m.in. w ościennych powiatach – m.in. świebodzińskim i międzychodzkim. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę.