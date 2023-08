Wysyp ulotek w Gdyni. Władze miasta zawiadomiły prokuraturę

"Z dumą ogłaszamy kampanię modernizacyjną dla płyty Redłowskiej! To serce naszej dzielnicy. Nosi w sobie historię, setki wspomnień, lecz czas i ciężar lat pozostawiły na niej swe ślady. Ale to my mieszkańcy, mamy wspaniałą szansę przywrócić jej dawny blask!" - głosi ulotka, o której pisze portal Trójmiasto.pl.