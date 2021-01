Wyższa emerytura. Podwyżka średnio 1-2 tys. zł. Wniosek do 11 stycznia

Tysiące kobiet z rocznika 1953, ale też mężczyźni, którzy przeszli na wcześniejsze świadczenie, mają czas do 11 stycznia. Do tego dnia trzeba złożyć wniosek do ZUS-u o przeliczenie emerytury.

Share

Na złożenie wniosku do ZUS-u emeryci mają jeszcze tylko kilka dni. Źródło: money.pl , Fot: Rafał Parczewski