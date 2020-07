Wyższe podatki i składki na ZUS. Rząd szuka pieniędzy

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wpływy do budżetu są znacznie niższe, a wydatków nie brakuje. Rząd już szuka sposobu na zwiększenie wpływów. Jak pisze dziennik "Fakt", po wyborach znów sięgnie do kieszeni Polaków.

Z informacji gazety wynika, że wraca kwestia likwidacji limitu 30-krotności składek ZUS. Mechanizm ten zakłada, że zarabiający ok. 12 tys. zł miesięcznie, czyli ok. 150 tys. zł rocznie (jest to właśnie 30-krotność przeciętnej pensji), jest zwolniona ze składek ZUS. Ma to również uchronić ZUS przed wypłacaniem bardzo wysokich emerytur.