Wyższość keczupu nad ketchupem. Polacy podzieleni przy grillach

Lokalni producenci kontra wielkie koncerny. Kto wygrywa? Rynek wart ponad 500 mln złotych dzieli między siebie kilkanaście marek. Polacy jednak stawiają na swoje. Rządzą lokalne gusta konsumentów.

Najbardziej popularny pomidorowy sos świata ma wielu zwolenników również w Polsce. Zwłaszcza w sezonie grillowym, który tradycyjnie inauguruje majówka. To właśnie wówczas sprzedaż hurtowa ketchupów osiąga szczyt – co potwierdza ostatnia analiza Euromonitor International .

Wolimy swojskie smaki

”(…) Mnie smakuje tylko Kotlin pikantny, innych się nie da jeść. Ten pasuje do wszystkiego, i do frytków, i do kiełbasy z ogniska. Do innych się nie mogę przemóc, nie rozumiem zachwytu nad ketchupami McDonalda czy KFC... no ale gusta są różne” – pisze jeden z naszych internautów podpisujący się jako Karynian Brajanianu.