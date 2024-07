Wzór wniosku o bon energetyczny. Możesz go pobrać tutaj

Bon energetyczny to inicjatywa mająca na celu ochronę niektórych Polaków przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Jest to jednorazowa pomoc finansowa, która będzie przyznawana wybranym gospodarstwom domowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało już formularz, na podstawie którego będzie można ubiegać się o to świadczenie.