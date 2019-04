Z członka rodziny zrobili niewolnika. Polacy skazani w Wielkiej Brytanii

Brytyjski sąd skazał cztery osoby z Polski na kary więzienia za handel ludźmi i wykorzystywanie pracy przymusowej. Ich ofiarą padł członek rodziny.

Historia zaczyna się jak wiele innych – 51-letni Grzegorz S. popadł w Polsce w poważne kłopoty. Rękę wyciąga do niego rodzina mieszkająca na Wyspach. Mężczyzna dociera do nich nielegalnie w grudniu 2017 r., gdzie zaczyna się jego gehenna. Najpierw jego ziomkowie zabierają dokumenty, golą mu głowę na łyso i dają jedną łyżkę, którą ma jeść, a następnie wysyłają do pracy w myjni samochodowej.