Z Kalisza znika trzeci supermarket. Nie ma już dwóch Tesco, przyszedł czas na Leclerca

- Została podjęta decyzja o likwidacji sklepu należącego do sieci E.Leclerc w Galerii Amber w Kaliszu. Mimo prowadzonych w ostatnim okresie rozmów z właścicielem centrum handlowego, nie udało się dojść do porozumienia. Sklep E.Leclerc w Kaliszu działał od kwietnia 2014 roku. Zakończenie działalności sklepu przewidziane jest jeszcze w tym miesiącu. Pragniemy jednocześnie serdecznie podziękować personelowi sklepu oraz wszystkim klientom – czytamy w komunikacie E.Leclerca.

Zapytaliśmy biuro prasowe sieci o przybliżenie powodów zamknięcia sklepu. Ma do niego dojść jeszcze we wrześniu, więc w trybie dosłownie ekspresowym.

- Strony nie doszły do porozumienia co do warunków umowy - to jedyne, co udało nam się wyciągnąć od przedstawicieli E.Lelcerc.