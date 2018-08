Z Warszawy do Berlina przez Toruń. Zmiany w rozkładzie jazdy od 2 września

W niedzielę 2 września wchodzi w życie kolejna korekta rozkładu jazdy. Będzie obowiązywać do 20 października. Na tory wrócą IC Barbakan i IC Włókniarz, które były zawieszone w czasie wakacji ze względu na prace modernizacyjne.

Korekta rozkładu będzie obowiązywała przez niecałe 2 miesiące (123RF)

Na ogłoszonej trasie Barbakan i Włókniarz będą jednak jeździły wyłącznie do 20 września. Po tym terminie IC Barbakan relacji Kraków – Szczecin/Świnoujście będzie kursować trasą okrężną na odcinku Poznań – Łódź (przez Gniezno, Zamków, Kutno i Zgierz), natomiast w okresie 21 września – 20 października od Zduńskiej Woli pojedzie przez Częstochowę Stradom i Koniecpol.

Z kolei jadący z Łodzi do Szczecina IC Włókniarz do 20 września będzie jeździł trasą okrężną na odcinku Poznań – Łódź (przez Gniezno, Zamków, Kutno, Łódź Widzew do Łodzi Fabrycznej). Od 21 września do 20 października pojedzie w skróconej relacji Szczecin – Poznań – informuje serwis Rynek Kolejowy.

Zmiany obejmują też np. trasę Warszawa - Poznań oraz Warszawa - Lublin. Trasą okrężną, przez Toruń, pojadą pociągi ze Szczecina do Warszawy, a także pociągi Lublin - Szczecin, czy składy do Zielonej Góry.

Podróżujący z Warszawy do Berlina muszą być przygotowani na to, że pociąg zatrzyma się w Toruniu, a niektórzy jadący ze Szczecina do Warszawy pojadą przez Iławę. Przez to miasto pojadą też pociągi ze stolicy do Bydgoszczy.

W związku z modernizacją węzła kolejowego w Krakowie do października z rozkładu znikają trzy pociągi do Warszawy i jeden do Wrocławia.

