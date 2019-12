Za picie w Pile można trafić do aresztu

Władze Piły zapowiedziały, że zamknięta zostanie miejska izba wytrzeźwień. Nietrzeźwi mają trafiać na SOR albo do aresztu.

Miasto twierdzi, że nie stać go na dalsze utrzymanie ośrodka, który kosztuje ponad milion złotych rocznie. W Pile z izby wytrzeźwień korzysta w każdym roku ok. trzech tysięcy osób.

Władze Piły podkreślają, że utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to zadanie o charakterze opiekuńczo-medycznym, związanym z bezpieczeństwem, nienależącym do zadań własnych gminy. W ocenie miasta to, jak zostanie zorganizowana pomoc osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, zależy od Komendy Powiatowej Policji w Pile lub starostwa powiatowego.