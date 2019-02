Rząd oszczędził na alkoholu. Wydatki mniejsze o prawie 15 tys. zł

Z 48,8 do 34,6 tys. zł spadły wydatki ministerstw na alkohol do celów reprezentacyjnych w 2018 roku. To znaczy, że rząd Mateusza Morawieckiego jest pod tym względem oszczędniejszy niż za czasów Beaty Szydło. Najwięcej na alkohol wydał MSZ.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rząd Beaty Szydło wydał na alkohol o 15 tys. zł rocznie więcej niż gabinet Mateusza Morawieckiego. (East News, Fot: Witold Rozbicki/REPORTER)

Jak pisze środowy "Super Express", na trunki w 2018 roku ministerstwa wydały niespełna 35 tys. zł. W przeliczeniu na średnią cenę wódki oznacza to około 1400 butelek najpopularniejszego alkoholu.

Co jednak oczywiste, w resortach kupowano raczej inne alkohole niż "połówka czystej". Na przykład w resorcie spraw zagranicznych podczas spotkań gości podejmowano z jednej strony szampanem za 179 zł jak i winem za niecałe 17 zł.

Afera z Macierewiczem. Nerwowa reakcja Ryszarda Czarneckiego

To właśnie w dyplomacji alkoholu kupuje się najwięcej. Ministerstwo spraw zagranicznych przeznaczyło na ten cel w 2018 roku w sumie ponad 32 tys. zł. To o 4 tys. zł mniej niż rok wcześniej, gdy szefową rządu była Beata Szydło, a dyplomacji - Witold Waszczykowski.

1900 zł to wydatki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z kolei resort energii kupił przez cały rok w celach reprezentacyjnych tylko... jedną butelkę wódki, o pojemności 0,7 litra. Wraz z opakowaniem kosztowała ona 41,99 zł i została wręczona jednej z zagranicznych delegacji podczas szczytu klimatycznego w Katowicach.

Jak pisze "SE", w sumie rząd Mateusza Morawieckiego wydał na alkohol, służący do celów reprezentacyjnych, niespełna 35 tys. zł. Rok wcześniej była to kwota o prawie 15 tys. zł wyższa.