Za te choroby ZUS wypłaci 1878 zł miesięcznie. Lista jest długa

ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy nie tylko osobom cierpiącym na choroby serca czy nowotwory. Na liście schorzeń znajdują się również depresja czy choroby skóry. Oto jakie warunki trzeba jeszcze spełnić, by dostać świadczenie.

Na początku każdego roku tradycyjnie dokonuje się aktualizacji różnych świadczeń socjalnych. Jak informuje "Rynek Zdrowia", od 1 marca 2025 roku osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują miesięcznie 1878,91 zł brutto, natomiast osoby z częściową niezdolnością do pracy - 1409,18 zł brutto.

Żeby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, trzeba spełnić trzy warunki. Po pierwsze lekarz orzecznik ZUS musi uznać pracownika za takiego, który nie jest zdolny do pracy, po drugie trzeba udowodnić odpowiedni do wieku okres składkowy, a po trzecie niezdolność do pracy powstała maksymalnie w ciągu 18 miesięcy odkąd okresy składkowe i nieskładkowe ustały.

Dwa ostatnie wymagania nie będą dotyczyć ubezpieczonych, którzy płacą składki od przynajmniej 20 lat (w przypadku kobiet) i 25 w przypadku mężczyzn, a przyczyną niezdolności do pracy spowodowana jest przez wypadek, którzy przydarzył się w drodze do pracy lub z pracy.

Co to jest niezdolność do pracy?

Mamy dwa rodzaje niezdolności do pracy: częściową i całkowitą. Całkowicie niezdolny do pracy jest ten, kto nie może wykonywać żadnej pracy. Częściowo niezdolny do pracy jest ten, kto znacznie utracił zdolność do pracy zgodnej z jego kwalifikacjami. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy przysługuje takiemu ubezpieczonemu renta – czytamy na portalu.

Rentę taką orzeka lekarz orzecznik ZUS. Sprawdza on, kiedy powstała niezdolność do pracy, czy jest ona trwała, czy przejściowa, czy ubezpieczony jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, a także czy istnieje szansa na przekwalifikowanie się.

Niezdolność do pracy może trwać najdłużej 5 lat, o ile oczywiście zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma szans, żeby stan ubezpieczonego się poprawił.

Lista chorób, które uprawniają do renty z ZUS

Jak podaje "Rynek Zdrowia", na liście chorób, które najczęściej są powodem przyznania renty z ZUS są m.in.: choroby układu krążenia;

choroby układu nerwowego;

choroby układu oddechowego

choroby oka

zaburzenia psychiczne i zachowania, takie jak schizofrenia czy depresja;

nowotwory złośliwe związane z pracą;

choroby skóry;

przewlekłe choroby układu ruchu

choroby zakaźne i pasożytnicze;

choroby układu kostno-stawowego oraz mięśniowego i tkanki łącznej; Ponadto dodajmy również choroby zawodowe, wśród których najczęściej diagnozowane są m.in. pylica płuc,

choroby zakaźne,

uszkodzenie głosu,

ubytek słuchu,

choroby obwodowego układu nerwowego,

przewlekłe choroby układu ruchu,

choroby skóry,

nowotwory złośliwe.

ZUS wypłaca miliony na renty alkoholowe

Renta może być przyznana także osobom uzależnionym od alkoholu, o ile lekarz orzecznik uzna, że skutki uzależnienia – takie jak marskość wątroby, encefalopatia czy uszkodzenia układu nerwowego – powodują trwałą lub długotrwałą niezdolność do pracy. Ważne jednak, by spełnić także wymogi dotyczące stażu ubezpieczeniowego.

W 2023 r. kwota wypłaconych rent z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 56,1 mln zł. To o 5,6 proc. więcej niż w 2022 r., kiedy było to 53,1 mln zł. W 2021 r. było to 53,8 mln zł, a w 2020 r. – 55,3 mln zł.