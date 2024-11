Zabójcze środki do zwalczania gryzoni zatruły dzieci. Apel resortu

Jak uzyskać pomoc w utylizacji?

Jak zaznacza resort rolnictwa, posiadacze środków ochrony roślin zawierających fosforek glinu, którzy rezygnują z ich stosowania (lub posiadają pozostałości tych preparatów), mogą oddać je do utylizacji dla podmiotów uprawnionych do zbiórki odpadów niebezpiecznych. Dotyczy to preparatów o nazwach handlowych: