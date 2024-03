Zabytkowy kościół Palikota na sprzedaż. "Drogo, ale do negocjacji"

Kościół w Okrzeszynie należący do Janusza Palikota został wystawiony na sprzedaż - donosi "Jawny Lublin". W ogłoszeniu czytamy, że spełni on rolę sali bankietowej, weselnej, lub konferencyjnej. - Jeśli już ktoś chce to sprzedać, to uszanujmy to, że tam są groby - komentują zaniepokojeni mieszkańcy.