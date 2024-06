Zacznie się w poniedziałek. Drastyczne wzrosty rachunków za gaz

Należy także uwzględnić wyższe stawki dystrybucyjne. Przykładowo, opłata zmienna wzrośnie o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto. Z kolei opłata stała wzrośnie o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1. Ostatecznie, rachunki za gaz wzrosną średnio o 50-60 proc. w drugiej połowie 2024 roku w porównaniu do 2022 roku.