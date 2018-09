Zadanie dla 7-latka, na którym polegli dorośli. Podajemy prawidłową odpowiedź

W sobotę opublikowaliśmy artykuł pokazujący zadanie z matematyki, które przesłał nam zdesperowany ojciec. Z rozwiązaniem nie mógł sobie poradzić ani on, ani jego znajomi, ani 7-latek, który miał odrobić pracę domową. Z pomocą przyszli nasi czytelnicy.

Zwrócił się z prośbą o pomoc do taty, któremu praca z liczbami nie jest obca. Gdy ten również poległ na zadaniu, z którym teoretycznie powinien sobie poradzić siedmiolatek, wrzucił zdjęcie zadania na Facebooka i poprosił znajomych o wskazówki.

"To zadanie jest durne jak but i nielogiczne" – napisała jedna z koleżanek taty.

"Szkoda, że liczba naklejek nie odpowiada miejscom do wklejenia" – zauważył ktoś inny.

"Rozkminiam to w aucie na parkingu, zamiast biec na zakupy" – to kolejny komentarz. "Jak rozwiążecie, wrzućcie, bo chyba dziś nie zasnę" - dorzucił jeden z pomagierów.

- Jak dwie są naklejki. Są 4 naklejki z dwoma czerwonymi kwadratami. Nie ma innej opcji. Zadanie jest banalne. Suma dwoch nizszych kwadratów to wynik tego piętro wyzej - pisze nasz czytelnik.

- Jestem z zawodu kierowcą zawodowym kat CE i muszę zdawać psychotesty co 5 lat i stwierdzam, że ktoś chyba podpatrzył nam zadania z egzaminu - pisze kolejny, który też nadesłał prawidłowe rozwiązanie.

W zamian za to, mamy dla was kolejne zadanie, nadesłane przez naszą czytelniczkę. Pochodzi z zeszytu ćwiczeń dla 3 klasy podstawówki. Do dzieła! Rozwiązania przesyłajcie nam przez dziejesie.wp.pl.