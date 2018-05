"Zadziwiająca inwestycja" rządu. Nie ma na niepełnosprawnych, ale na szukanie podmorskich skarbów tak

530 mln zł ma wydać rząd na program podmorskich poszukiwań minerałów i kruszców. Biorąc pod uwagę, że nie PiS upiera się, że nie ma pieniędzy na spełnienie postulatów niepełnosprawnych, nie wiadomo, czy śmiać się z tych poszukiwań, czy płakać - pisze poniedziałkowy "Super Express".

Gazeta przypomina, że w sierpniu 2017 r. Rada Ministrów zatwierdziła opracowany przez Ministerstwo Środowiska "Program rozpoznania geologicznego oceanów". Zakłada on wydobycie cennych złóż metali znajdujących się na dnie oceanicznym. Jego koszt to 530 mln zł, ale jak zaznacza rząd, rozłożonych aż na 15 lat. Daje to roczne wydatki na poziomie 35 mln zł. "Zadziwiająca inwestycja" - czytamy.

Tymczasem do spełnienia postulatu niepełnosprawnych, domagających się 500 zł zasiłku rehabilitacyjnego, potrzeba znacznie większych pieniędzy. Według portalu oko.press jest to 4,2 mld zł rocznie na sam dodatek rehabilitacyjny i dodatkowe 600 mln zł na podniesienie renty socjalnej (na co rząd przystał i co już zostało zrobione). To raptem trzy razy więcej niż coroczna wyprawka szkolna zapowiedziana przez rząd. Budżet bez trudu poradzi sobie z takim potrzebnym wydatkiem - podawał portal.