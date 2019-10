Zagrożenie danych podczas drukowania – jak się zabezpieczyć?

Bezpieczeństwo danych powinno być priorytetem przedsiębiorcy. Często właściciele i przedstawiciele firm zapominają o drukarkach, które również mogą stać się celem ataku hakerów. Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają zbudować cyberbezpieczeństwo.

W wielu firmach panuje mylne przekonanie, że cyberataki dotyczą wyłącznie dużych korporacji czy dużych przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że jedną z najbardziej wartościowych, bezcennych i newralgicznych rzeczy w posiadaniu firmy są dane, a jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa mogą mieć bezpośredni wpływ na jej renomę. Niektóre przedsiębiorstwa są atakowane przynajmniej raz w tygodniu, a bywa, że i codziennie. Ich właściciele zdają sobie z tego sprawę, dlatego nie żałują pieniędzy na ochronę informacji. Jednak hakerzy również czuwają i wybierają te elementy firmowego sprzętu, który jest najsłabiej zabezpieczony – są nim najczęściej urządzenia drukujące. Zaledwie 22% firm monitoruje je i instaluje w nich odpowiednie systemy ochronne. Z kolei aż 59% organizacji zanotowało przypadki włamań do swoich serwerów właśnie poprzez drukarki.

Nowoczesne urządzenie i jego zabezpieczenia

Żadna nowoczesna firma nie może obejść się bez drukarki, jednak nie wolno zapominać o konieczności zabezpieczenia sprzętu przed atakiem z zewnątrz. Skuteczne rozwiązania tego problemu proponuje na przykład firma HP, oferująca sprzęt wielofunkcyjny, który umożliwia również drukowanie w formacie A3. Jest on wyposażony między innymi w technologię HP Sure Start wykrywającą złośliwe oprogramowanie i uniemożliwiającą jego zastosowanie, a w razie potrzeby może z kolei również naprawić system operacyjny. Technologia HP Run-Time Intrusion Detection zapewnia bezpieczeństwo w trakcie pracy urządzenia, monitorując jego pamięć i wykonywane na niej operacje. Ciekawym rozwiązaniem jest też HP Connection Inspector – narzędzie to analizuje wychodzące połączenia sieciowe, aby powstrzymać podejrzane żądania i zapobiec działaniu destrukcyjnego oprogramowania, bez interwencji działu IT. Opcja Whitelisting pozwala na instalację na urządzeniu jedynie znanego, kompatybilnego oprogramowania. W razie potrzeby dział IT może odpowiednio zareagować, a to za sprawą narzędzia HP JetAdvantage Security Manager. Umożliwia ono zamknięcie portów, wyłączenie protokołów dostępu oraz wymazywanie plików.