Zakaz handlu nie dla nich. W niedziele Topaz sprzedaje w najlepsze

Marketu Topaz w Radzyniu Podlaskim zakaz handlu nie obowiązuje. Zrobiliśmy zakupy w niedzielę w prawdopodobnie największym sklepie w Polsce otwartym siedem dni w tygodniu.

Zobacz: Premier zapowiada "przegląd" zakazu handlu. Ekspert: trzeba zrobić to, co na Węgrzech

Market jest otwarty do 8 do 20. Po zakupy przyjeżdżają całe rodziny, ale są też pojedyncze osoby. Niektórzy mają całe wózki pełne kupionego towaru, inni jedynie pojedyncze sztuki w małych siatkach.

- W niedzielę jest dużo większy ruch niż na co dzień - podpytując, przeszkadzamy trochę w pracy pani w średnim wieku, która wykłada towar. Ale rozmawia z nami chętnie: - Wiadomo, najwięcej po kościele, ale potem do końca dnia też przychodzą. A zobaczy pan, co będzie, jak się zacznie sezon grillowy.