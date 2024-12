"Zakładaliśmy kurtki". Spore utrudnienia pociągów regionalnych

Pasażerowie musieli czekać w ciemnościach i chłodzie, gdyż w stojącym pociągu zgasły światła i przestało działać ogrzewanie . Ostatecznie pociąg odjechał do Poznania z ponad 40-minutowym opóźnieniem z powodu powalonego drzewa , na które najechał pociąg Polregio z Kołobrzegu do Poznania.

– Zniknęły pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z Kostrzyna Wlkp. do Poznania przed godziną 8. Nie da się teraz zaplanować dobrze dojazdu do pracy. Uczniowie też muszą wstawać wcześniej, by zdążyć do szkoły – wyjaśniała portalowi pani Krystyna.