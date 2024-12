Pendolino na nowej trasie. Czas podróży skrócił się z 7 do 4 godzin

Od 15 grudnia pociągi Pendolino kursują na trasie Szczecin-Warszawa, skracając czas podróży do 4 godzin i 18 minut. - Nie jest to nasze ostatnie słowo - podkreślał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Od 15 grudnia na trasie Szczecin-Warszawa regularnie kursują pociągi Pendolino, co znacząco skraca czas podróży do 4 godzin i 18 minut. Nowy rozkład jazdy wprowadza także więcej połączeń do Poznania i Krakowa.

Nowe możliwości dla podróżnych

Poranne Pendolino wyrusza ze Szczecina przed godz. 8, a powrotny skład do Szczecina wyjeżdża o godz. 16.

- Przez ostatnie lata byliśmy bardzo mocno wykluczeni komunikacyjnie. Podróż ze Szczecina do stolicy trwała nawet siedem godzin, prawdę mówiąc kolej nie była alternatywą ani dla samolotu, ani dla samochodu - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka podczas konferencji prasowej w Szczecinie.

Jak dodał Marchewka, przewoźnik stawia na trzy rzeczy: maksymalne skrócenie czasu podróży, poprawa komfortu podróżnych oraz zwiększenie częstotliwości połączeń.

Pendolino pokonuje trasę do Warszawy przez Poznań w 4 godziny i 18 minut, a do Poznania ze Szczecina dociera w niespełna dwie godziny. Na trasie między Szczecinem a Warszawą pociąg może osiągać prędkość do 160 km/h.

Plany na przyszłość

- Nie jest to nasze ostatnie słowo. Jeszcze w przyszłym roku planujemy "urwać" z tego czasu przejazdu jeszcze 10 minut, żeby w relacji do Warszawy mocno zbliżyć się do czterech godzin, a w relacji do Poznania realizować nasze propasażerskie hasło "Polska w sto minut" - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak. - Do Poznania planujemy pojechać w przyszłym roku w około 105 minut - wskazał.

Nowy rozkład jazdy wprowadza także więcej połączeń ze Szczecina do Poznania i Krakowa. Nowością jest pociąg IC Sukiennice do Krakowa przez Poznań i Łódź, który w wakacje będzie kursował do Zakopanego.

- Nowy rozkład jazdy to dla PKP Intercity to ogromne zmiany. Przede wszystkim wzrost pracy eksploatacyjnej i wzrost liczby pociągów dla pasażerów. W szczycie będziemy uruchamiali dobowo aż 505 pociągów na całej sieci kolejowej w Polsce - powiedział członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak.

Nowe trasy ze Szczecina

Trasa składu IC Barbakan została wydłużona do Szczecina, a wcześniej kończyła się w Poznaniu. PKP Intercity wprowadziło także więcej połączeń z Kołobrzegu do Warszawy przez Piłę i Bydgoszcz. Na tory wyjedzie skład IC Staszic z Warszawy do Szczecina, z grupą wagonów do Kołobrzegu.

Podróżni z Sławna, Koszalina, Białogardu i Szczecinka zyskają możliwość dotarcia do Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Przemyśla dzięki wydłużeniu relacji pociągów IC Szkuner i IC Zefir do/z Przemyśla.