Zakupy bezpieczne, bo ubezpieczone. Sprawdź, jak niewiele to kosztuje

Drugi rodzaj niebezpieczeństwa to atak bezpośrednio na nasze finanse. Oszuści w przeróżny sposób starają się pozyskać dostęp do naszego konta bankowego, dane karty kredytowej czy bezpośrednio nakłonić nas do przelewu na fałszywe konto, np. podszywając się pod rzeczywistego i uczciwego sprzedawcę. Tutaj mamy do czynienia z wszelkimi formami cyberataków – od phishingu po zainfekowanie komputera. Do tej grupy należałoby też zakwalifikować takie oszustwa jak np. nakłanianie do wysłania przelewu BLIK przez komunikator internetowy albo wysyłanie fałszywych linków płatności w bezpośrednim kontakcie kupujący-sprzedawca.