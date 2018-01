Zakupy w Czechach często są tańsze niż w Polsce. Mamy dowód

Po mleko, piwo, pomarańcze czy mięso lepiej wybrać się do naszych południowych sąsiadów. Do knajpki też. Jogurt, ziemniaki, mydło i węgiel lepiej kupić w Polsce - wynika z najnowszych badań.

- Do Czech jeżdżę najczęściej po piwo, bo jest tańsze i lepsze niż w Polsce. Kupuję też popularne lentilky, których u nas nie ma, a dzieciom bardzo smakują. Większe zakupy też się zdarzają, ale sporadycznie. No i od czasu do czasu jeździmy do Czech na obiad, bo u nas ser smażony i zupa czosnkowa to rzadkość. Nie mówiąc o knedlikach - mówi Wirtualnej Polsce pan Maciej z Jastrzębia Zdroju. Jego dom położony jest dwa kilometry od granicy z Czechami.