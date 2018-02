Zamiast pracować, grają w Tibię. Zmusza ich do tego kryzys w państwie

Granie na komputerze może być nie tylko zabawą. Streamerzy i e-sportowcy zarabiają na tym ogromne pieniądze, a Wenezuelczycy znaleźli w grach sposób na przetrwanie.

Przez kryzys i rosnącą inflację, Wenezuelczykom nie opłaca się pracować. Wirtualne waluty i przedmioty sprzedają za dolary czy kryoptowaluty na internetowych rynkach. Co ciekawe, grają w gry sprzed wielu lat, które wciąż cieszą się sporą popularnością.

Praktyka jest nielegalna z punktu widzenia producentów gier. Deweloperzy RuneScape twierdzą, że każdego dnia blokuje się około 10 tys. kont powiązanych z handlem wirtualną walutą. "Gdybyśmy na to pozwolili, to zniszczyłoby grę" - mówi dla Bloomberg Mathew Kemp, należący do zarządu Jagex.