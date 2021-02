Zapełnij lodówkę, zapłać za miesiąc. Zakupy na tzw. krechę trendują w sieci

- To dokładnie są "zakupy na krechę", z tą różnicą, że staramy się pokazać klientom, że jest to normalna opcja płatności i jeśli zachodzi taka potrzeba, to śmiało można z niej korzystać. Prawie każdemu zdarzyła się sytuacja chwilowej utraty płynności. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko osób o niższych dochodach, ale również gospodarstw domowych o zarobkach wyższych niż średnia – mówi Wirtualnej Polsce Dariusz Krzysztoporski z internetowego sklepu spożywczego Megasam24.pl.

- Usługa działa od dwóch tygodni i już na tym etapie widzimy bardzo duże zainteresowanie. Obecnie około 20 proc. zamówień realizujemy z tą właśnie metodą płatności. Docelowi odbiorcy to właściwie wszyscy robiący zakupy online, którzy woleliby dokonać płatności kilka dni później. Są to osoby raczej po 25. roku życia, z lekkim wskazaniem na kobiety - wyjaśnia nasz rozmówca.

Płatność odroczona - jak to działa?

Jak to wygląda od strony formalnej? Podczas zakupów trzeba podać numer telefonu i PESEL. "Koszyk" może mieć wartość do 1000 zł. Operator – firma PayPo – weryfikuje klientów w odpowiednich bazach, dlatego osoby, które mają problemy ze spłatą innych zobowiązań, mogą nie otrzymać zgody na taki zakup. Aby skorzystać z usługi kolejny raz, trzeba najpierw uregulować płatność za poprzednie zakupy. Ta metoda nie ponosi za sobą dodatkowych kosztów. W przypadku rozłożenia na raty klient musi jednak liczyć się z odsetkami.

PayPo to jeden z operatorów w Polsce, którzy oferują płatności odroczone (z ang. Buy Now, Pay Later). Na rynku działają też Smartney, AllegroPay czy czeski fintech Twisto. Szacuje się, że co trzeci sklep internetowy w Polsce (oraz coraz więcej sklepów stacjonarnych) oferuje możliwość zakupu z odroczeniem. Na ogół Polacy płacą w ten sposób za elektronikę czy odzież. Jedzenie to wciąż nowość.