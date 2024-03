Zapomniał odebrać 17 mln zł. Taka historia może zdarzyć się każdemu

6 listopada 2022 r. w losowaniu Lotto do wygrania było 51 mln, a szczęśliwe liczby skreśliło 3 graczy. Jednak jeden z nich po nagrodę się nie zgłosił. Był to gracz z Chojnic, który wygrał 17 mln zł. Jak podaje "Gazeta Pomorska", do dziś nie jest znana przyczyna tego, dlaczego gracz nie odebrał swojej nagrody.