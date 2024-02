Zapomniana ulga przywrócona na nowych warunkach. Warto ją sobie przypomnieć

Rozliczeniem objęte są nieruchomości kupione 5 lat przed czasem ich sprzedaży. Datą sprzedaży jest podpisanie aktu notarialnego. W przypadku kupna gruntu, na którym został wybudowany dom, to datą nabycia jest dzień, w którym został kupiony grunt. Jeżeli jednak doszło do sprzedaży prawa użytkowania gruntu razem z domem, to wtedy zabieg ten liczony jest osobno dla gruntu i osobno dla domu. Jeśli nieruchomość sprzedana jest przez małżonków, to każdy z nich musi osobno złożyć deklarację.